Sakarya'da sonbahar yürüyüşleri devam ediyor
Sakarya'da doğaseverlerin ilgi gösterdiği sonbahar doğa yürüyüşleri, Akçay-Nuriosmaniye parkuruyla devam etti.
Sakarya'da doğaseverlerin ilgi gösterdiği sonbahar doğa yürüyüşleri, Akçay-Nuriosmaniye parkuruyla devam etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sonbaharın eşsiz görüntüsüne bürünen yolların bulunduğu 16 kilometrelik zorlu parkurda keyifli hafta sonu geçiren doğaseverler, yürüyüşe ısınma hareketleriyle başladı.
Doğal kaynak sularında mola veren ekip, 720 rakıma çıkarak Sapanca Gölü ve Sülüklü Göl'ün doyumsuz manzarasını seyretti.
Vatandaşlar, yürüyüş boyunca fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.
Gelecek hafta Kılıçkaya Orman Gözetleme Parkuru ile devam edecek yürüyüşlere katılmak isteyenler, "www.sakarya.bel.tr" web adresinden kayıt yaptırabilir.