Sakarya'da fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.
Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında Adapazarı ilçesindeki 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda 10'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı, masaj salonlarıyla ikametler mühürlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.