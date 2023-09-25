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        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:55
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        Sakarya'da fuhuş operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu kapsamında Adapazarı ilçesindeki 5 masaj salonu ile Serdivan ilçesindeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10'u kadın 19 şüpheli gözaltına alındı, masaj salonlarıyla ikametler mühürlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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