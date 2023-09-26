Sakarya Valisi Karadeniz'den Mevlit Kandili mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, Cenab-ı Allah'ın alemlere rahmet elçisi olarak gönderdiği, insanların en hayırlısı Hz. Muhammed'in (S.A.V) yeryüzünü şereflendirdiği Mevlit Kandili'ne ulaşmanın bir kez daha huzuru ve mutluluğuna eriştiklerini belirtti.

Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği ve dünya tarihinin en önemli hadiselerinin başında gelen bu mübarek zaman diliminin, O'nun insanlığa bıraktığı kutlu mirası anlamak, hayatta rehber edinmek ve tatbik etmek için çok önemli fırsat olduğunu aktaran Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bunun içindir ki yaşamı boyunca yeryüzünde daima güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın, huzurun, hayır ve esenliğin tesis edilmesini sağlamış, iyilik ve güzelliği bizlere miras bırakmış olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirdiği bu güzide günü, sevgili Peygamberimizin bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını, cömertliğini, insanlığa ve topluma sunduğu değerleriyle yol gösterici öğütlerini anlama, bu anlayışla yaşama ve yenilenme için bir fırsat olarak görmeli, yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamalı, fikirlerini layıkıyla anlamak adına bu zaman dilimini iyi değerlendirmeliyiz."

Karadeniz, bu şuur ve bilinci hayatına önder edinmiş kadim medeniyetin temsilcileri olarak, İslam dininin en güçlü kalesi ve güven kapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olan gençlerin de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in, bütün insanlığa rehber olmuş güzel değerlerini örnek alarak, gelecek nesillerin aydınlık mimarları olacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Müslümanlar için af ve mağfirete ulaşma, güzelliklere erişme vesilesi olan bu mukaddes gecenin, birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eden Vali Karadeniz, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en kalbi dileklerimle kutluyor, yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.