Sakarya protokolünden Mevlit Kandili mesajları Sakarya'da bazı belediye ve oda başkanları ile siyasi parti temsilcileri, Mevlit Kandili dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Sakarya'da bazı belediye ve oda başkanları ile siyasi parti temsilcileri, Mevlit Kandili dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, mübarek gecelerin toplum hayatında vazgeçilmez yeri olduğunu, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifleri dolayısıyla kutlanan Mevlid Kandili'nin de bu özel günlerin başında yer aldığını belirtti.

"Peygamber Efendimizin doğumu, karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur." ifadesini kullanan Özen, "Bugün hepimiz Peygamber Efendimizi anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine muhtacız. Mevlit Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli vesile kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özen, Hz. Muhammed'in dünyaya gönderilişinin, Yüce Allah'ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuştur. Peygamberimizin hayatını okumaya ve anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, her biri ayrı hakikat taşıyan sözlerine, kısacası onun rehberliğine olan ihtiyacımız her zamankinden fazladır. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, Yaradan'ın sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden ve gönüllere umutla huzuru dolduran o yüce rahmetinden hepimizin faydalanmasını dilerim. Bu mübarek gecenin tüm dünyada barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, Sapancalı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum."

- "Peygamberimiz dünyayı aydınlığa kavuşturmuştur"

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da mesajında Mevlit Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz etti.

Allah'ın sonsuz lütufları ve bereketiyle bir kandili daha milletçe idrak etmenin derin huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Gündoğdu, "Bu kutlu gece, yaratılmışların en şereflisi, kainatın efendisi, sevgililer sevgilisi, güzel ahlakın tamamlayıcısı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) alemlere rahmet olarak gönderildiği, yeryüzünün ve gök kubbenin aydınlandığı gecenin adıdır." ifadesini kullandı.

Gündoğdu, bu müstesna gecenin, cehaletin hüküm sürdüğü bir dönemde, ışığıyla tüm karanlıkları delip geçen, adaleti, ilimi ve merhametiyle yaşamlarına yön veren Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği an olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O, kainatın en şerefli varlığı, güzel ahlakın mükemmeli, zorluklar içinde bir umut ışığı olarak doğmuş, dünyayı aydınlığa kavuşturmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in öğretileri sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için eşsiz rehberdir. Bu nedenle her birimiz, O'nun yüksek ahlakını örnek almalı ve hayatımızı bu doğrultuda şekillendirmeliyiz.

Bu duygularla Mevlit Kandili'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Bu kutsal gece, vatanımıza, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve birlik getirsin. Rabbim bu gece edeceğiniz dualarınızı makbul eylesin. Başta değerli hemşehrilerimiz ve aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum."

- "Peygamberimizin gelişiyle insanlık üzerine çöken kara bulutlar dağıldı"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise bu gecenin, Hz. Muhammed'in insanlığın yaşadığı en karanlık dönemde doğumuyla dünyayı şereflendirerek yeni ve mutlu çağın doğmasına vesile olduğu gün olduğunu ifade etti.

Hz. Muhammed'in gelişiyle insanlık üzerine çöken kara bulutların dağıldığını, cehalet, haksızlık ve zulmün sona erdiğini vurgulayan Alemdar, "Peygamberimizin örnek hayatı, her Müslüman için alınması gereken derslerle dolu. Kandil geceleri, bu hasletleri hatırlayarak kendimizi değerlendirmemiz için bir vesile. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, ibadetlerin ve duaların kabul olması dileğiyle Mevlit Kandili'nin tüm İslam alemine ve dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

- "Bu gece, manevi yenilenme fırsatıdır"

Gelecek Partisi Sakarya İl Başkan Yardımcısı ve İletişim Başkanı Hüseyin Güner de Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kandilin tüm insanlık için sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Mevlit Kandili'nin, Peygamberi ve bütün insanlığa vermiş olduğu mesajları layıkıyla anlamak için bir vesile olduğunu aktaran Güner, "Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz." ifadesini kullandı.

Güner, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece, Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp hayatımızı O'nun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz manevi yenilenme fırsatıdır. Bu vesileyle tüm milletimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık alemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

- "Kandiller, paylaşmanın ve dayanışmanın önde olduğu mübarek gecelerdir"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise kandillerin, Müslümanları bir arada ayakta tutan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın önde olduğu kutlu ve mübarek geceler olduğunu belirtti.

Hz. Muhammed'in doğum gününü temsil eden Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Altuğ, "Anlamına yakışır şekilde manevi duygularımızın canlandığı, kendimizi sorgulamamıza vesile olan bir gece olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin, üyelerimiz başta olmak üzere tüm Sakaryalı hemşehrilerimizin kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.