Sakarya'da hastanede bölgesinde 530 araçlık otopark ihalesi gerçekleştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hastane bölgesinde 530 araçlık otopark için ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplamda 4 bin 561 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçecek proje için 29 Eylül Cuma günü yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczanelerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi ve Ticaret Merkezinin inşa edildiği bölgede, projenin hayata geçirilmesiyle parklanma sorununun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, otopark projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlıkta Sakarya'nın üssü haline gelen bölgede parklanmaya etkili bir çözüm sunacaklarını aktaran Yüce, "Hastane bölgemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 106 yataklı Acil Durum Hastanesi, Afet Koordinasyon Merkezi ve eczaneler bu bölgede yer alıyor. Aynı zamanda Tıp Merkezi ile Ticaret Merkezimiz de burada tamamlanıyor. İnşallah hayata geçireceğimiz projeyle bölgenin otopark sorununu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.