Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Eyüpspor, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Sakarya ekibi, ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 14. sırada bulunuyor.