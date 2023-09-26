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        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:37
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        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Eyüpspor, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Sakarya ekibi, ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 5 puanla 14. sırada bulunuyor.

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