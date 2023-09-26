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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:36
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya genelindeki camilerde kandil, dualarla idrak edildi.

        Şehir merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'ne gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi dinledi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Yeni Cuma ve Mehmet Ali Paşa camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

        Mehmet Ali Paşa Camisi’nde düzenlenen programda Hazreti Peygamber'in hayatı anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        - Karabük

        Karabük ve ilçelerindeki camilerde Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

        Camilere gelenler, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetini ve mevlidi dinledi.

        Kandil programının ardından camilerde kandil simidi dağıtıldı.

        - Zonguldak

        Zonguldak’ta, Mevlit Kandili dolayısıyla Meydanbaşı Camisi’nde program düzenlendi.

        Camiye gelenler Kur’an-ı Kerim tilavetini ve mevlidini dinledi.

        Çıkışta vatandaşlara, tatlı ve lokum ikram edildi.

        - Düzce

        Mevlit Kandili dolayısıyla Düzce'de de camilerde program yapıldı.

        Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

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