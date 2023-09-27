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        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:34
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        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        İstiklal Mahallesi'nde 25 Eylül'de dershaneye gitmek için evinden ayrılan 17 yaşındaki A.Y'den haber alamayan yakınları, polisi aradı.

        Ekiplerce arama çalışması başlatılırken genç kızın çantası Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Pembe Kayalar bölgesinde bulundu.

        Polis ekiplerinin A.Y'yi arama çalışmaları sürüyor.

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