Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Valisi Karadeniz'den Hendek Belediyesine ziyaret

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:31 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Valisi Karadeniz'den Hendek Belediyesine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nu ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Karadeniz'e ilçenin genel yapısı, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bilgi sunan Babaoğlu, Hendek'in potansiyeli ve gelişim alanları hakkında bilgi verdi.

        İlçenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısını Vali Karadeniz ile paylaşan Babaoğlu, nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, tüm Hendek halkı adına teşekkürlerini iletti.

        Babaoğlu, ilçenin kalkınması ve daha iyi gelecek için işbirliği yapma konusunda Vali Karadeniz ile birlikte çalışacaklarını bildirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Sokakta bıçaklayıp öldürmüştü! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor
        Sakarya'da iki gün önce kaybolan genç kız aranıyor
        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Taraklı'da Mevlit Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili idrak edildi
        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor
        Sakaryaspor sahasında karşılaşacağı Eyüpspor maçına hazırlanıyor
        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sakaryaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sakarya'da hastanede bölgesinde 530 araçlık otopark ihalesi gerçekleştirile...
        Sakarya'da hastanede bölgesinde 530 araçlık otopark ihalesi gerçekleştirile...