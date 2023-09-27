İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de okul ziyaretleri
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ferizli İhsan Eratik Anaokulu, Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu ile Bakırlı Ortaokulu'nu ziyaret eden Savaşçı, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğretmenlerle bir araya gelen Savaşçı, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Savaşçı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ve şube müdürleri eşlik etti.