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        İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de okul ziyaretleri

        Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:09
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        İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de okul ziyaretleri
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        Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Ferizli ilçesinde okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

        Ferizli İhsan Eratik Anaokulu, Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu ile Bakırlı Ortaokulu'nu ziyaret eden Savaşçı, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

        Öğretmenlerle bir araya gelen Savaşçı, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Savaşçı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ve şube müdürleri eşlik etti.

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