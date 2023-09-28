Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Balayı yolunda geçirdiği trafik kazasında ölen kadının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

        Balayına giderken Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balayı yolunda geçirdiği trafik kazasında ölen kadının cenazesi Sakarya'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balayına giderken Burdur'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

        Çavdır-Tefenni kara yolunda dün kullandığı otomobilin minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Seda Aslan'ın (31) cenazesi, Hendek ilçesine getirildi.

        Aslan'ın cenazesi, Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Aslan'ın yakınları ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ve vatandaşlar katıldı.

        Seda Aslan'ın kazada yaralanan eşi Gürkan Aslan ile minibüs sürücüsü Ali Altınok, Mustafa Canşimşek ve Nevzat Salman'ın tedavisi ise sürüyor.

        TÜRASAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Aslan'ın 16 Eylül'de evlendiği Gürkan Aslan ile balayına giderken kaza geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

        Kazada hayatını kaybeden Seda Aslan'ın bir süre önce kalp krizi geçiren babasının ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

        Seda Aslan yönetimindeki 54 AER 079 plakalı otomobil, Antalya Kavşağı'nda Ali Altınok'un kullandığı 15 TA 855 plakalı minibüsle çarpışmış, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Seda Aslan, Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Michael Gambon kimdir ve neden öldü?
        Michael Gambon kimdir ve neden öldü?
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        4 yıl önce kayboldu! Kemikleri ormanda bulundu! Katil en yakını çıktı!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        'Kızıl lokum' ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Ailesi, 4 gündür kayıp Açelya'dan gelecek iyi haberi bekliyor
        Ailesi, 4 gündür kayıp Açelya'dan gelecek iyi haberi bekliyor
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan Açelya, 3 gündür kayıp
        'Dershaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan Açelya, 3 gündür kayıp
        4'üncü kattan düşen Hatice ağır yaralandı
        4'üncü kattan düşen Hatice ağır yaralandı
        İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de okul ziyaretleri
        İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Ferizli'de okul ziyaretleri