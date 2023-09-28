Sakarya'da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı, akraba sürücüler yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde hafif ticari aracın kaza yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde hafif ticari aracın kaza yapan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden A.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akyazı sapağına girmeye çalışırken bariyere çarptı.
Bu sırada akrabası olduğu öğrenilen E.Y. kontrolündeki 19 UE 836 plakalı hafif ticari araç, duramayarak kaza yapan otomobile çarptı.
Kazada iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.