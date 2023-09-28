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        Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret

        Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nun öğrencileri "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:36
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        Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'nun öğrencileri "İtfaiye Haftası" dolayısıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Grup Amirliğini ziyaret etti.

        Öğretmenleri gözetiminde Merkez Grup Amirliği'ni ziyaret eden öğrenciler, araçları tanıdı, personelin görevleri hakkında bilgi aldı.

        İtfaiye araçlarına binen öğrenciler, görevlilerin gözetiminde kısa itfaiye eğitimi aldı, yangın söndürme tatbikatı yaptı.

        Görevlilere sorular yönelterek meraklarını gideren öğrenciler, itfaiye ekibiyle fotoğraf çektirdi.

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