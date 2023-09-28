Sakarya Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı konut inşa edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek "Konut AŞ" projesi kapsamında depreme dayanıklı 240 konut yapılacak.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi mevkisinde 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa edilecek 240 konut için 120 ve 84 ay vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.

Projenin, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konutların 150'sini makul şartlarda vatandaşların beğenisine sunacaklarını belirtti.

Peşin alımlarda yüzde 10 indirim sağlanacak konutlara yoğun talep oluşması halinde noter huzurunda kurayla hak sahiplerinin belirleneceğini aktaran Yüce, Konut AŞ projesinin şehir için değerli olduğunu söyledi.

Proje sayesinde vatandaşlara iyi yaşam standartlarıyla donatılmış, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama imkanı sunduklarını ifade eden Yüce, depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya'nın inşası için dönüşüme en önemli adımı attıklarını kaydetti.

Yüce, toplamda 23 bin metrekarelik alanda hayata geçecek projeyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hem geleceğe güvence sağlamayı hem de kente estetik bir doku katmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Deprem yaşayan bir şehir olarak kentin yeniden imarı konusunda özenli ve hassas davrandıklarını vurgulan Başkan Yüce, "Sakarya'mız deprem bölgesi olmasından dolayı her daim dikkatli ve özenli bir yaklaşım gerektiriyor. Bildiğiniz üzere 1999 depremini yaşamış bir şehir olarak hepimiz acı tecrübeler edindik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, tekrar böyle acılar yaşamamak için çalışmalarımıza ivedi bir şekilde başladık." şeklinde konuştu.

Yüce, bu kapsamda, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurduklarını, vatandaş-belediye işbirliğiyle kentsel dönüşüm uygulamalarına başladıklarını anımsattı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da konut sayısının ileriki dönemlerde 240'ta kalmayarak daha da yukarılara çıkacağına inandığını söyledi.

Şehrin önceliklerinden bir tanesinin deprem olduğuna değinen Kaya, "Depremle alakalı hazırlıklı olmak için şehri Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde hazırlıyoruz. Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla kurdele kesildi.