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        Annesinin afişte görüp yönlendirdiği karateye adını "altın" harflerle yazdırmak istiyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'da annesinin afişte görüp yönlendirmesiyle başladığı karatede uluslararası arenada ilk altın madalyasını elde etmenin gururunu yaşayan milli sporcu Yuşa Yaman Çakar, kariyerine Balkan ve Avrupa şampiyonluklarını da eklemeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:28
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        Annesinin afişte görüp yönlendirdiği karateye adını "altın" harflerle yazdırmak istiyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya'da annesinin afişte görüp yönlendirmesiyle başladığı karatede uluslararası arenada ilk altın madalyasını elde etmenin gururunu yaşayan milli sporcu Yuşa Yaman Çakar, kariyerine Balkan ve Avrupa şampiyonluklarını da eklemeyi hedefliyor.

        Karasu ilçesinde yaşayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Yuşa Yaman Çakar, annesinin afişte görüp yönlendirmesiyle 7 yaşında karateye başladı.

        Okuldaki derslerinin yanında antrenmanlarını da hiç aksatmayan Yuşa Yaman, kısa sürede kendisini geliştirerek Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti.

        Başarıları sayesinde milli takıma seçilen genç sporcu, İsviçre'de 16-18 Eylül'de düzenlenen 13. Basel Açık Karate Şampiyonası'nda "16 yaş altı erkekler kumite" kategorisi +63 kiloda uluslararası alanda ilk altın madalyasını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

        Atatürk Stadı'nda Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını sürdüren Yuşa Yaman, yeni başarılarla ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

        - "Dünyada dereceler almak istiyorum"

        Karasu Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Yuşa Yaman Çakar, AA muhabirine, karatenin hiç aklında olmadığını, annesinin afişte görüp yönlendirmesiyle başladığı sporda 8 yılı geride bıraktığını söyledi.

        Yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını aktaran milli sporcu, okul zamanları akşam, müsabakalar olduğunda veya yaz döneminde sabah ve akşam antrenmanlarına katıldığını belirtti.

        Yuşa Yaman, İsviçre'deki şampiyonada büyük gurur yaşadığını dile getirerek, "Güzel bir duygu. Altın madalyayı Karasu'ya götürmek güzel oldu. Gidiyorsun, orada çoğu ülkenin olduğu yerde Türk bayrağını açıyorsun, birinci oluyorsun. Herkesin yaşamasını isterim." diye konuştu.

        Daha iyi olmayı hedeflediğini belirten Yuşa Yaman, şöyle devam etti:

        "Dünyada derece almak, Avrupa Şampiyonası olsun, olimpiyatlar olsun, bunun gibi dereceler almak istiyorum. Çalışmalar güzel gidiyor. Kasımda Türkiye Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Ufak sakatlıklar olsa da düşe kalka devam ediyoruz. İnşallah başarırsak güzel olur. Balkan ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyoruz. Orada güzel dereceler elde edip ülkemizi temsil etmek istiyorum. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye ve kulüp başkanımız Cevat Ekşi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok arkamızda duruyorlar. Karateye verdikleri değerlerden dolayı çok teşekkür ederim."

        Karatenin çok güzel bir spor olduğunu dile getiren Yuşa Yaman, karşılaşmalarda antrenörünün ve arkadaşlarının destek vermesinin kendisini iyi hissettirdiğini kaydetti.

        Yuşa Yaman Çakar, spora yeni başlayanlara sıkılıp bırakmamaları tavsiyesinde bulunarak, "Bu maçta olmadı diye komple bırakmamaları gerek. Bu maçta olmadıysa önümüzdeki maçta olur. Çalışırsan her türlü olur." ifadelerini kullandı.

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