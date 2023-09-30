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        Ferizli Kaymakamı Balcı, Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:26 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:11
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        Ferizli Kaymakamı Balcı, Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
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        Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Balcı, Kaymakamlık tarafından her ay bir mahallede düzenlenen halk toplantısı kapsamında gittiği Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşları dinledi.

        Vatandaşlar, ilçe girişinde bulunan Kemer Köprü kanalındaki kirli atık sular ile kötü kokunun giderilmesi ve üstünün kapatılmasını istedi.

        İlçe merkezinde trafik sıkışıklığına çözüm talep eden vatandaşlar, kurum müdürlerine de dilek ve şikayetlerini iletti.

        Kaymakam Balcı, halk toplantılarında vatandaşları dinlediklerini belirterek, "Kurum müdürlerimiz sorulan soruları anında cevaplıyor. Alınan kararların da takipçisi oluyoruz. İlçe halkımızın da kurum ve kuruluşlarımızın işlerini yaparken gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise ilçe girişindeki Kemer Köprü kanalı için ekiplerin devamlı denetim yaptığını ve gerektiğinde yüksek meblağlarda cezalar kesildiğini ifade ederek, belediyeye gelen şikayetlerin ilgili birimlerce değerlendirildiğini kaydetti.

        Mahalle muhtarı Tacettin Durmuş, halk toplantısına katılanlara teşekkür etti.

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