Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor

        Sakarya'da öğretmenliği bıraktıktan sonra ev hanımlarıyla 11 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, evlerdeki kapı, mutfak dolapları ve fayansları boyayarak yeniliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:08 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da öğretmenliği bıraktıktan sonra ev hanımlarıyla 11 kişilik ekip kuran Merve Uğurlu, evlerdeki kapı, mutfak dolapları ve fayansları boyayarak yeniliyor.

        Evli ve iki çocuk annesi 37 yaşındaki Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özel sektörde çalıştığı beden eğitimi ve spor öğretmenliğini bırakarak boyama işine başladı.

        Talebin artmasıyla kısa zamanda ev hanımlarından 11 kişilik ekip kuran Uğurlu, ev ve iş yerlerinde bulunan kapı, mutfak dolapları, fayans ve mobilyaları usta titizliğiyle boyayarak yeni hale getiriyor.

        - "Maksimum 3 günde dönüşümü gerçekleştirip evi teslim ediyoruz"

        Uğurlu, AA muhabirine, boyama işi sayesinde hem ev hanımlarının hem de dönüşüm yaptıkları insanların ekonomilerine inanılmaz katkı sağladıklarını söyledi.

        Sıfırdan yapılabilecek bir alanı dönüşüm boyasıyla çok daha düşük maliyetlerle kırıp dökmeden tamamladıklarını anlatan Uğurlu, "Aslında mesele sadece bütçe de değil. Bir usta eve gelip kalebodurunu değiştirmek, dönüştürmek isterse onu kıracak, şapını atacak, günlerce bekletecek. Ev sahipleri için bu sıkıntılı süreç. Biz geliyoruz, maksimum 3 günde dönüşümü gerçekleştirip evi temizleyip, toparlayıp bir kadın titizliğinde ev sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

        Bazı erkek ustaların bu işi yapacaklarına inanamadığını dile getiren Uğurlu, "Yaptığımızı gördükleri zaman tebrik ediyorlar. Aslında birçok bayanın cesaret edemediği işleri cesaret edip üstleniyoruz ve güzel de neticelendiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Uğurlu, daha da büyümek istediklerini belirterek, "Ekip sayısını artırmak istiyoruz. Evde, 'Ne yapacağım ben?' diyen her kadınımızı bu işe davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        - "Erkek ustalar bize biraz kızıyor ama bayanlar biraz daha özenli"

        Kendi mutfağını dönüştürmeye gelen Uğurlu ile tanışıp ekibe dahil olan 35 yaşındaki Gülsev Arslan da mutfak dolaplarını dönüştürüp yenilediklerini, tezgahları temizleyip onlara yeniden renk verdiklerini anlattı.

        Panel kapıları ve yer zeminlerini de boyadıklarını aktaran Arslan, önyargısı bulunan eşinin ekiple tanıştıktan sonra kendisine destek olduğunu söyledi.

        Sosyal medya üzerinden tanışıp ekibe katılan 46 yaşındaki Suna İyiyazıcı ise çok güzel dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Bayan olduğumuz için ev sahipleri de rahat ediyor. Erkek ustalar bize biraz kızıyor ama bayanlar biraz daha dikkatli, özenli." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

        Benzer Haberler

        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iş kazasında 1 işçi öldü
        Sakarya'da iş kazasında 1 işçi öldü
        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakaryasporlu futbolcu Rashad Muhammed, trafik kazası geçirdi
        Sakaryasporlu futbolcu Rashad Muhammed, trafik kazası geçirdi
        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
        Sakarya, Bolu ve Düzce'de sağanak etkili oldu
        Sakarya'da 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
        Sakarya'da 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak