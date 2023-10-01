Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor-Eyüpspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:15 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor-Eyüpspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Karslı, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Eyüpspor'u iyi analiz ettiklerini, sahada bunu takım olarak uygulayarak kırılma noktasına ulaştıklarını söyledi.

        "Eminim şehir de bir nefes aldı." diyen Karslı, "Kısıtlı kadromuz var, sakatlarımız var. O yüzden şu anda önemli bir süreçte çok önemli 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü liderle oynuyorsunuz. Puan farkı, yukarıdaki rüzgar çok değişik gidiyor. Düşünün ki bugün yenilmesine rağmen liderliğini koruyan ve 3 puan farkı taşıyan bir takımla oynadınız. Ama biz 1 hafta boyunca akan oyunda bu takımı yenebileceğimizi, efekt yönlerinin ne olduğunu çözmüştük." değerlendirmesinde bulundu.

        Karslı, bugün sadece rakiple değil zeminle de mücadele ettiklerini dile getirerek, yağmursuz iklim olunca oyuncuların bunu telafi ettiğini kaydetti.

        Lider Eyüpspor'u tebrik eden Karslı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Takım olarak inanın çok çok daha başındayız. Oyun zenginliğimizi artırıcı birtakım model kavramlar üzerine çalışıyoruz. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tek çiçekle kocaman baharı karşılayamayız. Bugünkü galibiyet bizim sadece arkamıza biraz rüzgarı almamıza sebep oldu. Bu rüzgar da bizi yukarıya, play-off'a doğru yavaş yavaş itecek. Bugün 1 puan bile bizim için çok önemli puandı ama 3 puan çok daha kıymetli."

        - Eyüpspor cephesi

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, kendilerini zor maçın beklediğini bildiklerini belirterek, Sakaryaspor'u tebrik etti.

        Oyunun ilk devresinde savunma anlamında sıkıntı yaşadıklarını düşünmediğini dile getiren Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Yalnız problemimiz hücumdaydı; erken final pasları, basit top kayıpları, rakip sahada kalma süremizi düşürdü. Golümüzün iptaliyle Sakaryaspor, ikinci yarıya daha inançlı çıktı. Yediğimiz iki golde aslında hazır olduğumuz bir andı. Üzüntümüz bu, hazır olduğumuz, çalıştığımız yerden yenildik. Sonuç olarak Sakaryaspor, bizden daha iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda da galibiyeti hak ettik diyemiyorum ama mağlubiyeti de hak etmedik. Maçı çevirecek fırsatlar da bulduk ama olmadı. Bu maçı iyi analiz edip, dersimize iyi çalışıp, eksiklerimizi tamamlayıp önümüze bakacağız."

        Puan farkıyla hala lider durumda olduklarını anlatan Yavaş, "Onu korumak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0
        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor
        Sakarya'da bir araya gelen ev hanımları "kırıp dökmeden" evleri yeniliyor
        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Taraklı'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da iş kazasında 1 işçi öldü
        Sakarya'da iş kazasında 1 işçi öldü
        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
        Sakarya'da fabrikanın havalandırma borusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı