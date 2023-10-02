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        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:01
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        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde gece saatlerinde M.D. ve M.F.Y. ile Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki büfeye gelen Doğukan D, işletme sahibi üvey babası K.M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.M.Ç. silahla ateş ettiği üvey oğlu ile yanındaki 2 kişiyi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan D, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlk müdahalelerinin ardından il merkezine sevk edilen yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan K.M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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