Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde "Akademi Seminerleri" başladı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) organize edilen "Akademi Seminerleri"nin ilki düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde "Akademi Seminerleri" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) organize edilen "Akademi Seminerleri"nin ilki düzenlendi.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezince başlatılan ilk seminer, iletişim ve teknoloji temaları etrafında gerçekleştirildi.

        Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici yaptı.

        Konuşmalarda eğitim öğretimde güncel teknolojilerin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği vurgulanarak, yeni nesille geleneksel yöntemlerle iletişim kurmanın imkansızlığı dile getirildi.

        Üç oturumda yapılan seminerde, Uzman Psikolog Serra Hoşcan Gülseren "Kuşaklararası Etkili İletişim", Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa "İletişime Kendinden Başlamak" ve Öğretim Görevlisi Mehmet Yıldız "Eğitim-Öğretimde Yeni Teknolojiler ve Yapay Zeka" başlıklı sunumlarını anlattı.

        Soru-cevap bölümünde ise katılımcı akademisyenlerin soruları cevaplandırıldı.

        Seminer sonunda KARMER Müdürü Ekici tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralay...
        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralay...
        BOŞANDIĞI EŞİNİN KARDEŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADI
        BOŞANDIĞI EŞİNİN KARDEŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADI
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Sakaryaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Sakaryaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0
        Sakaryaspor - Eyüpspor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig