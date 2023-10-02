Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde "Akademi Seminerleri" başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (SUBÜ) organize edilen "Akademi Seminerleri"nin ilki düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezince başlatılan ilk seminer, iletişim ve teknoloji temaları etrafında gerçekleştirildi.

Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici yaptı.

Konuşmalarda eğitim öğretimde güncel teknolojilerin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği vurgulanarak, yeni nesille geleneksel yöntemlerle iletişim kurmanın imkansızlığı dile getirildi.

Üç oturumda yapılan seminerde, Uzman Psikolog Serra Hoşcan Gülseren "Kuşaklararası Etkili İletişim", Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa "İletişime Kendinden Başlamak" ve Öğretim Görevlisi Mehmet Yıldız "Eğitim-Öğretimde Yeni Teknolojiler ve Yapay Zeka" başlıklı sunumlarını anlattı.

Soru-cevap bölümünde ise katılımcı akademisyenlerin soruları cevaplandırıldı.

Seminer sonunda KARMER Müdürü Ekici tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.