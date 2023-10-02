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        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:57
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        Sakarya'da tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde tartıştığı üvey oğlunu silahla vurarak öldüren, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Yalı Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli K.M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Yalı Mahallesi'nde 1 Ekim'de M.D. ve M.F.Y. ile Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki büfeye gelen Doğukan D, işletme sahibi üvey babası K.M.Ç. ile tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine K.M.Ç, silahla ateş ettiği üvey oğlu ile yanındaki 2 kişiyi yaralamıştı.

        Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğukan D, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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