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        Sakarya'da yaralı ve hasta hayvanlara belediyenin merkezinde sahip çıkılıyor

        ONUR ORHAN - Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların, bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:09
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        Sakarya'da yaralı ve hasta hayvanlara belediyenin merkezinde sahip çıkılıyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı ve hasta olan sahipsiz hayvanların, bakımları, tedavileri ve rehabilitasyonları yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesince 2019'da, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde kurulan Geçici Hayvan Bakımevi'nin bulunduğu 18 bin metrekarelik alanda, sahipsiz kedi ve köpeklere yönelik rehabilitasyon merkezi projesi hayata geçirildi.

        Rehabilitasyon merkezinde, kafeslerin yanı sıra kedi evi, kuş evi, kediler için oyun odası, 2 ameliyathane, 2 muayene odası, eczane, görüntüleme odası, laboratuvar, yoğun bakım alanı, hekim odası, duşlar, temizlik odası, kafeterya ve konferans salonu bulunuyor.

        Merkezde, veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kedi, köpek ve kuşlara özenle bakılıyor. 2019'dan beri 11 bin 119 hayvanın bakım ve tedavilerinin yapıldığı merkezde, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetleri de yürütülüyor.

        Bu yıl 86 bin metrekarelik alanın ilave edilmesiyle kapasitesi artırılan merkezde, evcil hayvanını geçici süreyle bir yere bırakamayacak durumda olanlara yakın zamanda ücretsiz konaklama hizmeti de sunulması planlanıyor.

        Merkeze yemek artıklarından günde 800 kilogram mamanın üretileceği tesisin de kazandırılması hedefleniyor.

        - "Sevimli hayvanlarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz"

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, merkezde yaklaşık 500 sahipsiz köpek, 100 kedi ile yaralı kuşları misafir ettiklerini söyledi.

        Hayvanların her türlü bakım ve ihtiyacının karşılandığını anlatan Yüce, "Yemesi içmesinden hastalığına kadar her şeyleriyle ilgileniliyor. Onlara birtakım eğitimler vererek bu sevimli hayvanlarımızı vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Yüce, Veteriner Hekimleri Odası ile başlattıkları proje kapsamında şu ana kadar 10 bine yakın hayvanı da kısırlaştırdıklarını kaydetti.

        Merkezin adeta "hayvan hastanesi" gibi hizmet verdiğini dile getiren Yüce, "Bu hastanede her türlü ünitemiz var; yoğun bakım, kuvöz, bakım, müşahede ve eğitim odası var. 12 veterinerimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımız var. Kendi evlatları gibi bu sevimli hayvanlarımıza ciddi manada emek veriyor, büyük sevgiyle onlara bakıyorlar." diye konuştu.

        Yüce, ekiplerin, hayvanların hastalıklardan arınmasına yönelik çalışma yürüttüğünü aktararak, "Ortopedik olarak da ciddi hizmetlerimiz var, burada protez takılabiliyor. Trafik kazası geçirmiştir hayvan, ayağı kırılmıştır; biz ona burada yeni protez ayak takıyoruz. Dolayısıyla hayvanların her türlü ihtiyaçlarının giderebileceği bir müesseseyi Sakarya'mıza, ülkemize kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

        Merkezde sahiplendirme işlemlerinin de yürütüldüğünü belirten Yüce, "Burada evvela bakıyoruz, eğitiyoruz ve bunlar arasından vatandaşlarımız geliyor, seçiyor. Seçtiği hayvanları tekrar bakımdan geçiriyoruz ve onlara takdim ediyoruz." dedi.

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