Sakarya'da öğretmenler Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1923 ünite kan bağışlamayı hedefliyor

Sakarya'da öğretmenler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 ünite kan bağışlamayı planlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sakarya Şubesince, azalan kan stoklarına dikkati çekmek ve bağış bilinci oluşmasına katkı sunmak amacıyla Valilik himayesinde "Bilgimiz Zihinlere, Kanımız Bedenlere Hayat Versin" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay aracına gelen öğretmenler kan bağışında bulundu.

Kampanya doğrultusunda 29 Ekim'e kadar Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1923 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, Türk Kızılay'ı olası afetlerde, hastalıklarda her zaman yanlarında görmek istediklerini söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 ünite kan bağışlamayı hedeflediklerini vurgulayan Savaşçı, "Bundan dolayı Kızılay Şubesine ve kanlarıyla bedenlere can vermeye çalışan öğretmenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç da öğretmenlerin bilgileriyle zihinlere, kanlarıyla bedenlere hayat vermek için yola çıktığını belirterek, önemli bir etkinliğin icra edildiğini dile getirdi.

Kampanyaya destek veren Hendek Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiçcioğlu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sevgi Akıncı, öğretmenler Metehan Yıldız, Güngör Yazar ve Fatma Can Çelebi, emeği geçenlere teşekkür etti.