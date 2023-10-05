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        AK Parti İl Başkanı Tever'den partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:28
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        AK Parti İl Başkanı Tever'den partisinin olağanüstü kongresine ilişkin açıklama
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti'nin 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcadığını bildirdi.

        ​​​​​​​Tever, parti binasında 7 Ekim'de gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" şiarıyla kurulan partinin, 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletin derin teveccühüne mazhar olduğunu söyledi.

        Partinin kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırdığını dile getiren Tever, 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti'nin, bugüne kadar birçok sınavdan geçtiğini, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlattığını kaydetti.

        AK Parti'nin bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koştuğunu, sandıktan başka iktidar yolu tanımadığını vurgulayan Tever, yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partinin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğerinin ise dinamik kalmayı başarabilmesi olduğuna dikkati çekti.

        Tever, AK Parti'nin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu ifade ederek, başarılar ve seçim zaferlerine rağmen her defasında kan tazelemeyi kendilerine vazife olarak bildiklerini kaydetti.

        - "Eser ve hizmet politikamızı bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz"

        Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ettiklerine değinen Tever, şu ifadeleri kullandı:

        "Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler, eski-yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz."

        Tever, 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açısıyla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını anlattı.

        Bu kongre sürecinin tamamen bu yaklaşıma hizmet edeceğini vurgulayan Tever, "'Hep yeni, hep ileri' diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle 'Cumhuriyetin Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

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