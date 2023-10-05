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        Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:50
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        Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından ayak tenisi oynadı. Yeşil-siyahlılar, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sakaryaspor ile Manisa FK, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Sakarya ekibi, ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

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