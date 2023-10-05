Sakarya'da 7 Ekim'de elektrikli bisiklet Tripy'nin dakikası 1 liradan kiralanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla hizmete alınan elektrikli bisiklet kiralama hizmeti Tripy'nin "1'inci yaşı" nedeniyle 7 Ekim'de dakikası 1 liradan hizmet verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla bu alandaki iddiasını güçlendiren Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Sakarya'da devreye aldığı "Tripy" elektrikli bisiklet kiralama hizmetinin 1 yaşını doldurduğu bildirildi.

İlk yaşına giren Tripy'nin hizmete girdiği tarih olan 7 Ekim'de indirimli hizmet vereceği belirtilen açıklamada, sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına atılan adımlardan biri olan bu çalışmayla birçok vatandaşın da projeyle tanışmasının sağlanacağı ifade edildi.

Kent genelindeki istasyonlarda kiralama hizmeti için tahsis edilen Tripy'lerin 7 Ekim'de "dakikası 1 TL" tarifesiyle çalışacağı kaydedildi.