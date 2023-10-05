Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İstanbul'da Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) "Çözüm Üreten Kentler" mottosuyla düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, burada konuşan Yüce, Sakarya'nın geleceğini daha güvenli bir zemine inşa edeceklerini, Konut A.Ş projesi ile ailelerin güvenli, huzurlu yaşam alanlarına kavuşacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm ve dayanıklılığın sadece belediyenin değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu bildiren Yüce, Sakarya’yı sadece depreme değil gıdaya, suya, olumsuz her şarta karşı dayanıklı hale getirmek amacıyla yürüttükleri politikalara ve projelere de değindi.

Yüce, maddi adımların yanı sıra toplumsal bilinci oluşturma çabası ortaya koyduklarını ve kurdukları Kentsel Dönüşüm Dairesi ile "depreme hazır bir şehir" projesi üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.