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        Sakarya'da bir kişi karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaraladı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:02
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        Sakarya'da bir kişi karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaraladı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı

        Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında İ.A. (36), karısı T.A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

        Kurşunların isabet ettiği T.A. ve B.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.A'nın durumunun ağır olduğu, şüpheli İ.A'nın da polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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