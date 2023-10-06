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        Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:33
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        Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler ile sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ç.G. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

        Tanık T.T, sanığın komşusu olduğunu belirterek, "Olaydan yaklaşık 2-3 ay önce evde otururken 2-3 el silah sesi duydum. Dışarı baktığımda sanığı, yeğeni T.G'nin elinden tüfeği almaya çalışırken gördüm. Sonra polis geldi. Bu zamana kadar aralarında bir anlaşmazlık olup olmadığını bilmiyordum. Sanığın anlattığına göre aralarında tapu sorunu olduğunu anladım." dedi.

        Tanık O.S. de sanık ve maktul B.G. ile ortaklıklarının bulunduğunu, beraber nakliye işi yaptıklarını dile getirerek, uzun zaman önce ortaklıklarının bittiğini kaydetti.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun beklenmesini ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

        Söz verilen sanık Ç.G. ile avukatı, cumhuriyet savcısının mütalaasına diyeceklerinin bulunmadığını kaydetti.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına, ATK raporunun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - İddianameden

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

        - Olay

        Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

        Olay yerinden kaçtıktan sonra polislerce yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

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