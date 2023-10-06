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        Sakarya'da jandarma bir ayda 282 düzensiz göçmeni yakaladı

        Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ayda 282 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:49
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        Sakarya'da jandarma bir ayda 282 düzensiz göçmeni yakaladı
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince son bir ayda 282 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eylül ayında "göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele" kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 282 düzensiz göçmen ile 25 göçmen kaçakçısı yakalandı, 16 araç ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

        Göçmen kaçakçıları hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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