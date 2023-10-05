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        Sakarya'da karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:02
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        Sakarya'da karısı ile yanındaki kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Camili Mahallesi'nde karısı T.A. ile yanındaki B.T'ye silahla ateş eden ve polis merkezine teslim olan şüpheli İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli İ.A. adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Şüpheli, emniyetten çıkarılışı sırasında basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Adalet." diye cevap verdi.

        Öte yandan T.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında dün, İ.A. (36) karısı T.A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmış, şüpheli, polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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