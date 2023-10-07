Akyazı'da evde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 07.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:22
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçücek İstiklal Mahallesi'nde Z.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.