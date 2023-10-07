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        Akyazı'da düzenli kan bağışında bulunanlara berat belgeleri verildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kızılaya düzenli kan bağışında bulunanlara berat belgeleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:34
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        Akyazı'da düzenli kan bağışında bulunanlara berat belgeleri verildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Kızılaya düzenli kan bağışında bulunanlara berat belgeleri verildi.

        Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Türk Kızılay Akyazı Şubesinin kan bağışı aracını ziyaret etti.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Eşki, kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu.

        Ayrıca ilçede Kızılaya düzenli kan bağışında bulunanlara berat belgeleri verildi.

        Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, kan bağışının önemine değinerek, "Başta Kaymakamımız Mustafa İkbal Eşki olmak üzere Akyazı Şoförler Odası Başkanımız Şaban Özdemir'e, yönetimine ve özellikle tüm bağışçılarımıza destekleri ve yardımseverlikleri için teşekkür ediyoruz. Kan bağışlarınız sayesinde her gün binlerce insana kan ulaştırıyor, onlara umut oluyoruz. İyi ki varsınız kan dostlarımız." ifadelerini kullandı.

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