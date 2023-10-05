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        Sakarya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:02
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        Sakarya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Camili Mahallesi'nde kocası İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan Tansu A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yaralı B.T'nin ise tedavisi devam ediyor.

        Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim'de, İ.A. (36) karısı Tansu A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

        Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı.

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