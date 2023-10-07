Savunma sanayisi ve treyler sektöründe faaliyet gösteren Öztreyler 40 yaşında

Savunma sanayisinin yanı sıra treyler sektörünün önemli firmalarından Öztreyler, 40. yılını törenle kutladı.

​​​​​​​Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte, firmanın başta savunma sanayisi olmak üzere treyler sektöründe ürettiği araçlar sergilendi.

"Tank Taşıyıcı Lowbed", "Mobil Saha Konteyner ve Taşıyıcı", "Kara Araçları Yakıt İkmal Aracı - Aktan", "Hava Araçları Yakıt İkmal Aracı - Aktan" ve çeşitli römorkların sergilendiği etkinlikte, firmanın 40 yıllık serüvenini anlatan film gösterildi.

Törende bir konuşma yapan Öztreyler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Haşim Öztürk, görevi babası Ahmet Öztürk'ten devralmanın gururu içinde olduğunu söyledi.

Öztreyler kurucularının görevi yeni nesle devrettiğini aktaran Öztürk, bayrağı devralmanın kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini, bu bilinçle geçmişe baktıklarında zorlukların müthiş bir tecrübeyle aşıldığı bir mücadeleye şahitlik ettiklerini kaydetti.

Öztürk, firmanın 1983 yılında amcası Haşim Öztürk tarafından kurulduğunu aktararak, kendisini elim bir kazada kaybettiklerini ifade etti.

Geride bırakılan 40 yıllık birikimin gücü ve yeni bir yönetim yapısıyla yola devam ettiklerinin altını çizen Öztürk, "Öztreyler, 40 yıllık serüveni içerisinde çok güzel başarılara imza attı. İnovasyon çalışmalarıyla sektörün liderliğini hep korudu. Kendini geliştirmek için tüm imkanlarını kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Kalitesinden ödün vermeden yoluna devam etmiş ve yeni çalışmalarla markasına değer katmıştır." şeklinde konuştu.

Öztürk, firmanın 2014 yılında savunma sanayisine geçiş yaparak milli gücünü göstermeye başladığına değinerek, kalitesiyle Türk ordusunun envanterine çok güzel ürünler kazandırarak milli gurur haline geldiğini söyledi.

Ülkenin çıkarlarını gözeterek ürünlerin yerlilik oranlarında yüzde 80-90 seviyelerine kadar çıkmayı başardıklarını aktaran Öztürk, "Hep kendini geliştirme ve ürün gamına yeni ürünler katma çabası içinde olan Öztreyler, 2023 yılında demir yolları sektörüne de giriş yapmıştır. Nasip olursa ilk vagonumuzu önümüzdeki aylarda üretim hattımızdan çıkartmayı hedefleyerek devletimize faydalı bir şekilde hizmete devam edeceğimize inanıyoruz. Yeni nesil olarak dijitalleşmenin de önemine inanıyorum. Bunun için 'Endüstri 4.0' mantalitesiyle geleceği yakalama hedefine odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Fabrika 2024 yılında yüzde 100 kapasiteyle çalışacak"

Öztreyler Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Döngel de bugüne kadar ürettiklerinin kendilerine ilham verdiğini, bu noktadan geleceğe hareket etmek istediklerini belirtti. Döngel, gelecek vizyonlarının yerli teknoloji ve yerli sanayi olduğunu vurguladı.

Döngel, bu iki unsurla tüm dünyaya açılmayı ve büyük markalarla rekabetçi konuma geçmeyi hedeflediklerini anlatarak, bunu gerçekleştirmenin bir yolunun da inovasyon olduğunu kaydetti.

İnovasyonun insan odaklılıkla çok daha kıymetli hale geleceğini, müşterileri merkeze alacaklarını ve teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak müşterilere en iyi ürünleri vermeye çalışacaklarını dile getiren Döngel, şöyle devam etti:

"Bu gördüğünüz fabrika, 2024 yılında yüzde 100 kapasiteyle çalışacak hatta yeni bir ürün gelse nerede üreteceğiz diye düşünüyoruz. Bunu yaparken çevre dostu sürdürülebilir bir anlayışı da beraberinde düşünmekteyiz. Teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak, robotları kullanmak gibi bir anlayışımız var. AR-GE, ÜR-GE yapılarımızı daha da güçlendirmeye odaklandık. Bütün yapımızı gözden geçirerek yeni çağa uygun hale getiriyoruz. Buradan hareketle de rekabette en iyi yerde yer almak istiyoruz. Devraldığımız mirasın farkındayız. Bu mirasla beraber geleceği iyi tasarlamak da bizlere düşüyor."

Döngel, 40 yıllık markada gelecekle ilgili hedefleri devralmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ve heyecan verici olduğuna değinerek, "İnşallah bu başarıları hep beraber yakalayacağız. Bu ülke için milli bir kuruluş olan Öztreyler, uluslararası arenada da adından inovasyonla ve insan odaklı yapısıyla söz ettirecek." dedi.

- "Öztreyler'in savunma sanayisinde ciddi manada hizmet ettiğini biliyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şirketin 40 yıllık hikayesinin bir tanığı olduğunu söyledi.

Firmanın ülkeye ciddi katkılar sunduğunu aktaran Yüce, "Öztreyler'in nereden nereye geldiğini, iftihar tablosu olduğunu, bugün savunma sanayisinde çok önemli katkıları olduğunu ciddi manada hizmet ettiğini biliyoruz."

Yüce, bu hizmetlerin artarak devam etmesi temenni ederek, firmanın Sakarya'da yatırım yapmasından ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ise Öztreyler'in bir SATSO üyesi olmasından memnuniyet duyduğu belirtti.

Sakarya'daki odaya kayıtlı bütün üreticileri tanıdığını ancak Öztreyler'in 40 yıllık hikayesini dinleyince kendisinin de gururlandığını aktaran Altuğ, firmanın daha büyük üretim tesisleri yapmasını diledi.

Kentin zirai ve sınai anlamda çok ciddi üretimi olan, ürettiğini dünyayla rekabet edip pazarlayan bir şehir olduğuna işaret eden Altuğ, bin civarında ihracatçının tüm dünyaya ürettiği malları sattığını anlattı.

Altuğ, 7 milyar dolar düzeyinde ihracat rakamıyla Sakarya'nın Türkiye'de 7. sırada yer aldığını aktararak, "Hedeflerimiz çok daha ileride olmak. Zira şehrimizi ülkemizi seviyoruz. 40 yılın emeği için Öztürk ailesine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlıkla refahla ülkenin üretim kapasitesini artırmaları için kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Öztreyler'in bugüne gelmesinde emeği olan başta Talip Öztürk, Ahmet Öztürk ve diğer aile bireyleri ile çalışanlara plaketleri takdim edildi.

Şarkıcı Öykü Gürman'ın sahne aldığı 40. yıl etkinliğinde çalışanlara çeşitli hediyeler de verildi.