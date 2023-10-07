Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedaviye alındı.
Karasu-Adapazarı kara yolu Darıçayırı mevkisinde seyreden M.K. idaresindeki 06 TK 0154 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta manevra yapan T.K. yönetimindeki 54 ZZ 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil ile refüje çıkan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.