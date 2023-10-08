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        Sakarya'da sabah namazında Filistinliler için dua edildi

        Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 08:23 Güncelleme: 08.10.2023 - 08:37
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        Sakarya'da sabah namazında Filistinliler için dua edildi
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        Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, Filistinlilere destek amacıyla sabah namazında bir araya gelerek dua etti.

        Sakarya Milli İrade Platformu, Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Filistin için sabah namazı programı düzenledi.

        Filistinlilere destek olmak için erken saatlerde camiyi dolduranlar, Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra hep birlikte sabah namazını eda etti.

        İl Müftüsü Mehmet Aşık, daha sonra Filistinliler ve tüm Müslümanlar için dua etti.

        İlk kıblegahları Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların sona ermesini isteyen Aşık, "Zalimlerin, küffarın zulmünü kendi başlarına çevir Allah'ım. Küffarı kendi içinde birbirine düşür, onları kahr-ı perişan eyle ya Rabb'im." ifadelerini kullandı.

        "Kudüs'ü de Mescid-i Aksa'yı da zulüm yeri haline getirdiler." diyen Aşık, Müslümanların İsrail'e karşı birlik olması gerektiğini söyledi.

        Programa bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

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