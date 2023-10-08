Sakarya'da silajlık mısır hasadı sürüyor
Sakarya'da mısır silajı hasadı devam ediyor.
Sakarya'da mısır silajı hasadı devam ediyor.
Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi'ndeki üreticiler, biçerdöver ile arazilerinde hasat gerçekleştirdi.
Üreticilerden Cevat Özbay, AA muhabirine, çocukluğundan beri çiftçilikle uğraştığını anlattı.
Yaklaşık 70 dönüm arazide mısır ektiğini aktaran Özbay, havaların kurak gitmesi dolayısıyla rekoltenin geçen seneye oranla düşük kaldığını ifade etti.
Geçen yıla oranla mısır hasadında yüzde 30 kayıp yaşadıklarını belirten Özbay, ürünlerinin yem olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.
Mısır üretiminde Doğu Marmara Bölgesi'nde önemli paya sahip olan Sakarya'da, geçen yıl 322 bin dekardan fazla ekili alanda 300 bin tonun üzerinde ürün elde edildi.