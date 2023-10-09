Sakarya'da YADEM üyelerine sağlık konusunda bilgi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) üyeleri, düzenlenen seminerde uzmanlardan sağlık konusunda bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı YADEM ile İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimince 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü kapsamında ortaklaşa seminer düzenlendi.

Yürüyüş yaparak programa gelen yaşlılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Fatih Çelebi'den "osteoporoz", İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Zeynep Hale Kocaoğlu'ndan "yaşlılıkta beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi", Diyetisyen Zeynep Bozat'tan "Sakarya'da beslenme danışmanlık merkezlerine nasıl başvuru yapılabileceği" konularında bilgi aldı.

Eğitim sonunda YADEM'de yapılan Vücut Kitle Analizi (VKA) çıktılarını diyetisyenlere gösteren yaşlılar, sonuçlara ilişkin bilgi edindi.

Program sonunda yaşlılar, uzmanlara kemik erimesi, sağlıklı yaşam için beslenme şekilleri, geriatri (yaşlılık bilimi alanı), Alzheimer, yaşlılık dostu besinler ve birçok konuda sorular sordu.

Sağlık konusunda bilgi sahibi olan yaşlılar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Program sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Merve Kahraman'a, YADEM Sorumlusu Ömer Faruk Karataş tarafından hediye takdim edildi.