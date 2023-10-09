Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde 6-8 Ekim'de huzur uygulaması kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 464 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 29 gram bonzai, 40 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 2 extacy, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 lyrica, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.
Ekiplerce yakalanan 74 şüpheliye işlem yapıldı.
Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, 16 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.
Ayrıca, ekiplerce kontrol edilen 2 bin 495 araçtan 47'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 7 kişiye işlem uygulandı.