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        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması yapıldı

        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:30
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
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        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde 6-8 Ekim'de huzur uygulaması kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 464 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 29 gram bonzai, 40 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 2 extacy, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 lyrica, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

        Ekiplerce yakalanan 74 şüpheliye işlem yapıldı.

        Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, 16 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheliyi yakaladı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

        Ayrıca, ekiplerce kontrol edilen 2 bin 495 araçtan 47'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan 7 kişiye işlem uygulandı.

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