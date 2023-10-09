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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:29
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Şehir Kütüphanesi projesinin yapımına başlanacağını söyledi.

        Yüce, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile protokol aşamasına gelindiğini belirterek, "Birçok sınıf ve atölyelerin yer aldığı Şehir Kütüphanesi'ni Sakarya'ya kazandıracağız. Şehir kütüphanemiz artık sadece proje olmaktan çıkıyor. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki, Sakarya'mızın kalbinde inşa edeceğimiz şehir kütüphanesi, şehrimizin, yaşamın ve kültürün cazibe merkezi olacak." ifadesini kullandı.

        Yenikent bölgesi Korucuk'ta inşa edilecek 240 konutluk projenin yakın zamanda temelinin atılacağını kaydeden Yüce, bu proje sayesinde vatandaşlara iyi standartlarla donatılmış, huzurlu, güvenli bir çevrede yaşama imkanı sağladıklarını anlattı.

        "Açık Veri Portalı" projesiyle artık her vatandaşın şehir verilerini inceleyip Sakarya'nın geleceğine katkı sunabileceğine değinen Yüce, şunları kaydetti:

        "Web sitemizdeki portalımızda coğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım bilgileri var. Sadece vatandaşımıza değil aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açıyor. Şehirler dış kaynaklardan destek alırken biz kendi imkanlarımızla hayata geçirdik ve Cumhurbaşkanlığı'ndan tebrik aldık."

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