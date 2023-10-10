Sakarya'da mühendislik öğrencilerini sektörle buluşturmak için çalıştay yapıldı Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile firmalar arasında potansiyel işbirliği ve proje fikirlerinin artırılması amacıyla "co-work 1" çalıştayı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri ile firmalar arasında potansiyel işbirliği ve proje fikirlerinin artırılması amacıyla "co-work 1" çalıştayı düzenlendi.

SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya katılan 13 firmanın yetkilisi, şirketleri hakkında Mühendislik Fakültesi akademisyenleri ile son sınıf öğrencilerine bilgi verdi.

Merkezde stant da açan firmalar, işbirliği ve proje fikirleri konusunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu, AA muhabirine, "co-work 1" çalıştayı ile amaçlarının, mühendislik öğrencilerinin bitirme tezlerini teorik alandan çıkarıp uygulamayla örtüştürebilmek ve sanayinin sorunlarına çözüm üretmek için firmalarla öğrencileri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda "Sektör Kampüste" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Köseoğlu, "Özellikle Sakarya'da AR-GE merkezi olan firmaları üniversitemize davet ederek firmaların halihazırdaki problemlerine öğrencilerin bitirme projesi olarak çözüm bulması noktasında yollarını açmaya çalıştık. Tabii sadece burada bitirme projelerinin yapılması değil, aynı zamanda mümkün olanların TÜBİTAK projesi haline dönüştürülerek firmalara da katkı sağlamayı amaçlamış olduk." diye konuştu.

- "Öğrencileri sanayiye, kuruluşlara taşımayı hedefliyoruz"

Firmaların burada kendilerini tanıtmalarını önemsediklerini dile getiren Köseoğlu, artık eğitimde paradigmanın değiştiğini, özellikle pandemi sonrasındaki süreçte üniversitede, salonlarda, amfilerde verilen eğitimin tek başına öğrenci için yeterli olmadığını gördüklerini anlattı.

Köseoğlu, bu çerçevede öğrencinin sanayi kuruluşlarını ve sektörü görmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"En azından burada firmaları görmesi, kendi ilgi alanına uygun üretim yapan firmaları tanıması, burada tanışmanın ilk adımının atılması, sonrasında mümkünse bu ilişkinin fabrikada sürdürülebilir hale gelmesini amaçlıyoruz. Bu, bizim en büyük önceliklerimizden birisi. Zaten Sakarya Üniversitesi olarak uygulamalı eğitim modelinde ilkleri gerçekleştiren üniversiteyiz. Bu noktada en azından öğrencileri sanayiye, kuruluşlara taşımayı hedefliyoruz. Burada ilk adımın atılmasını istiyoruz."

Köseoğlu, ay sonunda Fen Fakültesi için de benzer çalıştay planladıklarını sözlerine ekledi.