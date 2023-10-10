Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Akyazı'da alüminyum fabrikası "beslenme dostu" sertifikası aldı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikası, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akyazı'da alüminyum fabrikası "beslenme dostu" sertifikası aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikası, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazandı.

        Sağlık Bakanlığınca, çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliğin ve üretkenliğin artırılması, sağlığı destekleyen iş yeri ortamının oluşturulması amacıyla hazırlanan programa yönelik çalışmalar sürüyor.

        Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce 3 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde, projeye uygunluk gösteren alüminyum fabrikasına sertifika verildi.

        İlçede bu sertifikayı alan ilk, kent genelinde ise üçüncü iş yeri olan şirket, kaymakamlıkta düzenlenen törenle belgesini aldı.

        Programa, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Nisa Nur Demir Türkmenay ile fabrikanın genel müdürü Çağatay Bölükbaşı katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        Günübirlik konutlarla ilgili kanun teklifi meclise geliyor
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        EURO 2032'nin ev sahibi Türkiye ve İtalya oldu
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        Gece kulübüne saldırıda 'hatır kurşunu' savunması!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Okulu basan veli 3 öğretmene saldırdı!
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Karanlıkdere Kanyonu'ndaki yangında 8'inci gün!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        IMF Türkiye büyüme tahminini yükseltti
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da mühendislik öğrencilerini sektörle buluşturmak için çalıştay yap...
        Sakarya'da mühendislik öğrencilerini sektörle buluşturmak için çalıştay yap...
        Çalıştığı inşaatta 5 metreden düşen işçi öldü
        Çalıştığı inşaatta 5 metreden düşen işçi öldü
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
        Sakarya'da jandarma ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
        Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş görevine başladı
        Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş görevine başladı