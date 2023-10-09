Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanık yeniden yargılanıyor

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 70'i tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın yapıldığı binada ve çevresinde kolluk kuvvetlerince güvenlik önlemi alındı.

Duruşmanın ikinci gününde, sanık ve avukatlarının Yargıtay'ın bozma kararına karşı savunmalarının alınmasına geçildi.

Tutuklu sanık B.K, Yargıtay'ın bozma kararını kabul etmediğini söyleyerek, "Ben o gece darbe kastıyla hareket etmedim. Darbeci değilim, yalnızca astsubayım. Görevini layıkıyla yapan ve seven bir askeri personelim. 7 yıl önce tüm deliller toplandı, sabit ikametgah sahibiyim. Cezaevinde yattığım süre göz önüne alınarak yasal mevzuat gereğince beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Tutuklu sanık C.G.A, bozma kararındaki aleyhe olan hususlara katılmadığını dile getirerek, "Darbeci ve FETÖ'cü değilim. Yardımcı sınıf astsubay bir askerdim. Okunan darbe bildirisini dinlemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." savunmasında bulundu.

Tutuklu sanık D.Ç, Yargıtay'ın kararına katılmadığını ifade ederek, "Ben o gece Tugay Komutanı Uğur Coşkun'u hiç görmedim. HTS kayıtları mahkemenizde mevcuttur. Bir kişinin iki yerde bulunması mümkün değildir. O gece hukuka aykırı hiçbir eylemim olmamasına rağmen 7 yıldır tutukluyum. Darbeci değilim. Hiçbir örgütle işim olmamıştır. Bireysel değerlendirme yapılmasını, tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Tutuklu sanık C.Z, suçsuz olduğunu savunarak, "Hiçbir şekilde darbe kastıyla hareket etmedim. Cebir ve şiddet içeren eylemim yoktur. Hiçbir fikir ve eylem birliği içinde kimseyle hareket etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık A.K, Yargıtay'ın kararına katılmadığını belirterek, "Jandarma personeliyim ancak Valilik yerleşkesindeki olaylar nedeniyle yargılanıyorum. Hangi eylemim nedeniyle yargılandığını bilmiyorum ve 7 yılı aşkındır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık S.D. de Yargıtay'ın kararını kabul etmediğini aktararak, savunmasında şunları dile getirdi:

"Yargıtay'ın hakkımda yeterli inceleme yapmadığını düşünmekteyim. Uzman çavuşum ve ZPT şoförüyüm. Aynı araçta olduğumuz bir sanık hakkında Yargıtay beraat kararını onamıştır. Bildiri hakkında haberdar olmadığım yönünde tanık beyanları dosyada mevcuttur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tutuksuz Sanık A.Ö. ise Yargıtay'ın kararına iştirak etmediğini dile getirerek, "Ne örgütle ne de darbe ile ilgim ve alakam yoktur. FETÖ'cü darbeci grubun kendi aralarında yaptıkları fiillerle bir ilgim yoktur. Doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, Yüksek Mahkeme'nin bozma kararına katılmadıklarını ifade ederek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beyanlarına katıldığını belirterek, bozma kararına direnilmesini ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini aktararak, bozma ilamına uyulup uyulmaması konusunda takdirin mahkemede olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı avukatı, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulması ve "Anayasa'yı ihlal" suçundan tüm sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına, tutuklu sanıkların bu halleri ile 8 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Kovuşturmanın genişletilmesi taleplerine tanıklar dinlenildikten sonra karar verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Ekim Pazartesi gününe erteledi.

- Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.