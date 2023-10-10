Türk Kızılay Akyazı Şubesi 1. Olağan Kongresi yapıldı

Türk Kızılay Akyazı Şubesi 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kongreye katılan 63 delegenin tamamının oyunu alan Mustafa Birincioğlu, Türk Kızılay Akyazı Şubesi Başkanlığına seçildi.

Birincioğlu, yaptığı konuşmada, yeni yönetim ile daha güzel çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Her zaman ve her koşulda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize inancımız tamdır." dedi.

Kongreye, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç, Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, eski AK Parti Milletvekili Recep Yıldırım, siyasi parti başkanları ve üyeleri katıldı.