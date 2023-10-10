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        Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin davanın sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2021'de boş arazide cesetleri bulunan İran uyruklu karı kocayı öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:56
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        Sakarya'da İranlı çiftin öldürülmesine ilişkin davanın sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 2021'de boş arazide cesetleri bulunan İran uyruklu karı kocayı öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İran uyruklu tutuklu sanık A.M. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık A.M'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı, mütalaaya katılamadığını belirterek, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini ve mütalaaya karşı savunma için süre talep etti.

        Sanık A.M, tercüman vasıtasıyla daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini aktararak, "Suçsuzum, bir şey yapmadım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Sapanca'da 1 Temmuz 2021'de İran uyruklu Mohammad Hossein Zamani Alavijeh ve eşi Asieh Shariatpour'un cesetlerinin boş arazide parçalanmış halde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinin yanındaki konaklama işletmesinde çift ile kaydı bulunan şüpheli A.M. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

        Çiftin İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak ilçeye getirildiği belirlenen soruşturma sonucu Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

        Cinayetin İran uyruklu A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ettiği belirtiliyor.

        İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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