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        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 17 Ekim'de başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 9. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 17-19 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:21
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        Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali 17 Ekim'de başlayacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 9. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, 17-19 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen ve bu yıl 61 ülkeden 1730 filmin gönderildiği festival, yurt içi ve dışındaki sinemaya meraklı öğrencileri bir araya getirecek.

        Film gösterimlerinin yanında konuk yönetmen ve oyuncularla söyleşiler, atölyeler ve özel etkinliklerin düzenleneceği festival kapsamında, kurmaca ve belgesel kategorilerinde 10'ar film finalist olarak belirlendi.

        Kurmaca kategorisinin ana jüri üyeliğini Ömer Faruk Sorak, Murat Pay, Osman Doğan, Prof. Dr. Aytekin Can ve Burak Haktanır yapacak. Belgesel kategorisinin jürisinde ise Selman Kılıçarslan, Muhammed Emre Kaya, Vadullah Taş, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Doç. Dr. Mustafa Aslan yer alacak.

        Açılış filmi olarak gösterilmesi planlanan, ödüllü yönetmen Derviş Zaim imzalı "Flaşbellek", Suriye ordusundaki bir askeri fotoğrafçının şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu alıyor.

        "Flaşbellek", Sedona Film Festivali ve New York Bağımsız Sinema Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film" ödülünü, Cine Montpellier Film Festivali'nde de "Genç Jüri Ödülü"nü aldı.

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