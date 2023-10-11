Akyazı'da Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında kurum binası önünde buluşan sporcular ve antrenörler, metrelerce uzunlukta Türk bayrağı taşıyarak çarşıya yürüdü.
Burada minyatür futbol, basketbol, golf, badminton, bilek güreşi, mas güreşi, floor curling, hedef oyun branda, labirent, el beceri göz koordinasyon parkuru ve koca ayak gösterisi sunan sporcular, ilgiyle izlendi.
Etkinliğe, ilçe protokolünün yanı sıra öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.