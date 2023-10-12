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        Sakarya'da tarlaya devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:14 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:26
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        Sakarya'da tarlaya devrilen tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tarlaya devrilen iplik yüklü tırın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Adana'dan Sakarya'ya iplik taşıyan M.S. idaresindeki 01 AT 880 plakalı tır, Büyükesence-Çökekler yolunda tarlaya devrildi.

        Sürücü kazayı yara almadan atlatırken iplikler tarlaya saçıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, tek şeridin kapandığı yolda güvenlik önlemi aldı.

        Tırın tarladan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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