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        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:56
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        Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik esneme ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve istasyon çalıştı.

        Antrenmana, sakatlıkları bulunan Çağlayan Menderes ve Bilal Başacıkoğlu katılmazken Dino Ndlovu düz koşu yaptı.

        Yeşil-siyahlılar, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Sakaryaspor ile Adanaspor, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Sakarya ekibi, ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 9 puanla 12. sırada bulunuyor.

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